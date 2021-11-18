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Дело возбудили после гибели пожилой женщины в пансионате под Петербургом

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Пожилая жительница пансионата в Ленинградской области скончалась, получив открытую черепно-мозговую травму при перемещении в лифте. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК.

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Инцидент произошел 17 ноября. Сиделка, ухаживающая за престарелыми людьми, переместила инвалидную коляску с пожилой женщиной в лифт, который не был оборудован ограждением. При этом она нарушила инструкции, отправив лифт на другой этаж без сопровождения.

«При движении коляска опрокинулась назад, в результате чего пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму и скончалась», — уточнили в пресс-службе.

По подозрению в преступлении задержаны гендиректор учреждения и сиделка пансионата. В ближайшее время им предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В августе хозяина дома престарелых в Красногорске приговорили к 6 годам 5 месяцам колонии после того, как в учреждении произошел пожар, в результате которого погибли 12 человек. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»).

Следствие установило, что руководство пансионата не соблюдало меры пожарной безопасности, в частности не установило системы оповещения и не проверило отделочные материалы в помещениях.

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