Посвященную пуховым платкам выставку готовят в Оренбурге

В Музее истории Оренбурга пройдет выставка, посвященная пуховязальному промыслу и быту оренбургского казачества. Экспозицию планируют открыть 26 ноября.

Директор Музея истории Елена Мишина рассказала РИА «Оренбуржье», что многие не знают, какая связь между пуховым платком и казачеством. На самом деле женщины-казачки, проводив мужей на фронт, должны были выживать и кормить семьи. Они вязали платки на продажу.

Сейчас этот предмет прочно вошел в современный быт и является не только предметом искусства.

Посетители выставки увидят предметы казачьего быта, художественные дизайнерские вещи, а также казачий костюм, который музею передала потомственная казачка Анна Емельянова. Он занесен в госкаталог Министерства культуры РФ.