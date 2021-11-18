Прямой эфир
Мир
Суд в Дании оставил в силе приговор россиянину Никифорову по делу о шпионаже
Мир
Общественный транспорт в Афинах приостановил работу из-за забастовки
Общество
Новый максимум по суточной смертности от COVID-19 выявлен в России
Авто
ГИБДД рекомендовала мотоциклистам завершить сезон
Мир
На Украине заявили об активном участии страны в сертификации СП-2
Мир
В Азербайджане обвинили Армению в обстрелах военных позиций
Общество
В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств от COVID-19
Мир
Пентагон обвинил Россию в подрыве стратстабильности
Общество
Бывший и.о. министра в Архангельской области приговорен к пяти годам колонии
Общество
Психиатр рассказал о снижении тревожности благодаря прививке от COVID-19

Минздрав Татарстана рассказал о состоянии отравившихся метанолом в Казани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три отравившиеся метанолом на вечеринке в Казани девушки остаются в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщили в минздраве Татарстана.

Еще по сто: в России поднимают цену на крепкий алкоголь
«Водочные деньги» помогут бюджету

«Три девушки остаются в тяжелом состоянии в реанимации, одна из них — в крайне тяжелом. В отделении [другие пострадавшие] пациенты средней степени тяжести, с положительной динамикой», — приводят «РИА Новости» сообщение ведомства.

16 ноября с симптомами отравления в Казани были госпитализированы 13 человек 1999–2003 годов рождения.

По факту отравления следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Четырех подозреваемых задержали.

В ходе расследования было установлено, что после того, как 14 граждан выпили спиртосодержащую жидкость, они почувствовали недомогание и обратились к врачам. В пресс-службе следственного управления СК России по Республике Татарстан пояснили, что молодые люди перепутали бутылки и по ошибке употребили незамерзайку, смешав ее с ароматизаторами.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021