Минздрав Татарстана рассказал о состоянии отравившихся метанолом в Казани

Три отравившиеся метанолом на вечеринке в Казани девушки остаются в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщили в минздраве Татарстана.

«Три девушки остаются в тяжелом состоянии в реанимации, одна из них — в крайне тяжелом. В отделении [другие пострадавшие] пациенты средней степени тяжести, с положительной динамикой», — приводят «РИА Новости» сообщение ведомства.

16 ноября с симптомами отравления в Казани были госпитализированы 13 человек 1999–2003 годов рождения.

По факту отравления следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Четырех подозреваемых задержали.

В ходе расследования было установлено, что после того, как 14 граждан выпили спиртосодержащую жидкость, они почувствовали недомогание и обратились к врачам. В пресс-службе следственного управления СК России по Республике Татарстан пояснили, что молодые люди перепутали бутылки и по ошибке употребили незамерзайку, смешав ее с ароматизаторами.