Умер бывший футболист «Крыльев Советов» Денис Ковба

Бывший игрок футбольного клуба (ФК) «Крылья Советов» Денис Ковба скончался в больнице от последствий коронавируса. О смерти 42-летнего спортсмена 18 ноября сообщили на сайте ФК.

Руководство клуба выразило соболезнования родным и близким Ковбы.

«На 43-м году жизни ушел из жизни легендарный игрок «Крыльев Советов», заслуженный ветеран клуба Денис Ковба. Денис провел за нашу команду 260 матчей и забил 8 голов. Ковба завоевывал с «Крыльями» бронзовые медали чемпионата России, выступал в Кубке УЕФА и играл в финале Кубка России», — говорится в сообщении.

Последние дни Ковба провел в реанимации в тяжелом состоянии, уточняет сайт «Спорт-Экспресс». О болезни спортсмена сообщала его жена Надежда.

Ковба выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2009 год, а также с 2010 по 2011 год.