Суд в Дании оставил в силе приговор россиянину Никифорову по делу о шпионаже

Верховный суд в Дании отклонил жалобу российского ученого Алексея Никифорова на приговор по делу о шпионаже, оставив в силе решение о назначении наказания в виде трех лет лишения свободы. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщил представитель суда.

«Решение по апелляции Никифорова было принято вчера. Постановлением Верховного суда приговор первой инстанции оставлен в силе, решение о назначении наказания в виде трех лет лишения свободы остается без изменений», — приводит его слова «Интерфакс».

В мае в прокуратуре Дании сообщили, что после отбывания срока наказания Никифоров будет выслан из страны. После высылки мужчине будет закрыт въезд в Данию.

В том же месяце россиянин был признан виновным в шпионаже и приговорен к трем годам лишения свободы. По данным следствия, мужчина в течение нескольких лет собирал информацию Технического университета Дании, а также компании в Северной Ютландии и передавал эту информацию российской разведке. Осужденный вину не признал, при вынесении приговора не присутствовал.

Прокуратура Дании предъявила россиянину обвинения еще в декабре 2020 года. Мужчина был под арестом с июля того же года.

В посольстве РФ в королевстве заявляли, что арест россиянина и предъявленные ему обвинения в шпионаже являются ошибкой. В МИД РФ судебное разбирательство по данному делу называли очередным этапом антироссийской истерии со стороны Копенгагена.