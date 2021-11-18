Водитель социального такси в Петербурге ударил пожилого пассажира

В Санкт-Петербурге водитель социального такси ударил пожилую женщину-инвалида и избил очевидицу случившегося. Прокуратура направила уголовное дело по обвинению водителя в хулиганстве и нанесении побоев в суд. Об этом 18 ноября сообщается на сайте регионального ведомства.

Инцидент произошел еще 15 сентября на Кавалергардской улице. 57-летний обвиняемый ударил женщину с первой группой инвалидности «из хулиганских побуждений». Также мужчина нанес побои очевидице произошедшего.

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила в отношении водителя обвинительный акт по статье о хулиганстве, а также нанесении побоев из хулиганских побуждений.

Водитель своей вины не признал. Уголовное дело передали в Смольнинский районный суд. Теперь мужчине грозит до двух лет тюремного заключения, отмечает телеканал «360».

В августе этого года в Екатеринбурге водитель такси избил пассажирку за то, что та отказалась платить ему больше той суммы, которая была указана в приложении.