В Центре им. Чумакова дали рекомендации по ревакцинации препаратом «КовиВак»

Российская вакцина против коронавируса «КовиВак» пригодна для ревакцинации граждан, изначально привившихся другим препаратом. Об этом в четверг, 18 ноября, заявил глава Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

«Мы считаем, что в принципе для формирования иммунитета вполне возможна комбинация вакцин на разных платформах. И это на сегодняшний день подтверждается международными подходами», — ответил Ишмухаметов на соответствующий вопрос в ходе онлайн-собрания совета РАН по наукам о жизни.

Ранее, 15 ноября, заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко рассказала, что ревакцинация от коронавируса в первую очередь нужна пожилым и людям с хроническими заболеваниями.

В тот же день директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что многократная ревакцинация от коронавируса не имеет негативных побочных эффектов. Как подчеркнул специалист, ревакцинация абсолютно безопасна для здоровья пациента.

10 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» в России имеется в достаточном количестве. Также Мурашко заявил, что повторную вакцинацию от коронавируса прошли уже 4,5 млн россиян. От коронавируса привито уже 53% взрослого населения страны, добавил он.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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