На Украине заявили об активном участии страны в сертификации СП-2

Украина станет активным участником процесса сертификации газопровода «Северный поток – 2». Об этом в четверг, 18 ноября, сообщила пресс-служба Минэнерго страны со ссылкой на еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон.

В ведомстве отметили, что ЕК готова к консультациям с Украиной во время подготовки ее вывода по проекту решения немецкого регулятора Bundesnetzagentur о сертификации СП-2.

«Таким образом, Украина станет активным участником процесса сертификации не только политически, но и юридически. Кроме того, украинскую сторону пригласили принять участие в «группе риска», созданной в соответствии с Регламентом о безопасности поставок, которая состоит исключительно из государств-членов ЕС», — говорится в сообщении.

Как подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко, Киев ценит поддержку Европы, добавив, что привлечение страны к подготовке вывода комиссии подтверждает тот факт, что Украина является равноправным партнером ЕС в сфере энергетики.

Ранее, 16 ноября, регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В результате Nord Stream 2 AG пообещал учредить «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам.

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ. Глава пресс-службы Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф в комментарии «Известиям» пояснил, что агентство приостановило Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2 в соответствии с газовой директивой Евросоюза.

За день до этого глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что компания примет участие в сертификации российского газопровода «Северный поток – 2». Аналогичное объявление сделала и компания «Оператор ГТС Украины». Член комитета Европарламента по международным делам, немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра, в свою очередь, заявил «Известиям», что украинские компании, объявившие о своем участии в сертификации газопровода, являются лишь пешками США в данном вопросе.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Работу проект пока не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.