Чистая прибыль «Газпром нефти» выросла в 10 раз с начала года

Выручка «Газпром нефти» за 9 месяцев 2021 года составила 2 трлн 162 млрд рублей, что на 49,1% выше аналогичного периода 2020 года.

Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) вырос на 112,8% — до 700,6 млрд рублей, что связано с увеличением объемов добычи углеводородов и переработки нефти, а также позитивной динамикой цен на нефть и нефтепродукты. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром нефть», по итогам девяти месяцев текущего года выросла в 10 раз и составила 357 млрд рублей.

«В III квартале «Газпром нефть» активно наращивала добычу углеводородов. По итогам года компания впервые преодолеет уровень добычи в 100 млн т в нефтяном эквиваленте. При этом мы видим возможности для дальнейшего роста в следующем году»,— заявил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

По его словам, в скором времени Совет директоров «Газпром нефти» рассмотрит новую стратегию развития компании до 2035 года, в которой будут зафиксированы цели в рамках устойчивого развития. Одна из ключевых целей уже была анонсирована — это снижение углеродной интенсивности нашей деятельности на 30% к 2030 году.

По итогам третьего квартала 2021 года «Газпром нефть» зафиксировала самый низкий показатель долговой нагрузки за последние 12 лет: соотношение чистого долга к EBITDA — 0,32х.

Также добыча углеводородов за тот же период выросла на 2,7% и составила 74,1 млн т н. э. Рост обеспечен увеличением добычи на новых проектах, пуском в эксплуатацию Тазовского месторождения в июне 2021 года, а также вводом установки комплексной подготовки газа на Восточно-Мессояхском месторождении в июле 2020 года.

За девять месяцев этого года компания на 12,2% нарастила объемы реализации нефтепродуктов через премиальные каналы сбыта — до 19,2 млн т. Также на 11,3% выросли объемы продаж автомобильного топлива.

Помимо прочего, объем переработки на собственных НПЗ «Газпром нефти» и нефтеперерабатывающих активах совместных предприятий по итогам 9 месяцев вырос на 7,5% — до 32,4 млн т. Рост был обеспечен восстановлением спроса в связи с постепенным снятием коронавирусных ограничений, а также вводом в эксплуатацию комплекса «ЕВРО+» на Московском НПЗ

«Газпром нефть» также продолжает уделять особое внимание вопросам декарбонизации и защиты окружающей среды. Так, компания ввела в промышленную эксплуатацию блочно-модульную установку по разделению попутного нефтяного газа (ПНГ) на полезные фракции. Оборудование позволит снизить углеродный след за счет повышения эффективности подготовки ПНГ.