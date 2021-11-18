Фестиваль немецкой культуры проведут в Самаре

В Самаре 21 ноября состоится областной фестиваль немецкой культуры «Музыкальное подворье», посвященный 170-летию Самарской губернии и 30-летию регионального центра немецкой культуры «Надежда». Мероприятие начнется в 12:00 в ДК железнодорожников имени А.С. Пушкина.

Фестиваль проводится при поддержке регионального министерства культуры, АОО «Международный союз немецкой культуры» и администрации Самары. Одна из его главных задач — сохранение и популяризация исторического наследия, языка и национальной культуры российских немцев, пишет НИА «Самара».

Гости фестиваля посетят выставку, рассказывающую о различных аспектах работы организаций российских немцев в Самарской области, а также увидят концерт, в котором примут участие творческие национальные коллективы.