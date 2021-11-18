Председателя Союза десантников Урала задержали по делу о взятке

В Екатеринбурге задержали председатель Союза десантников по Уральскому федеральному округу Евгения Тетерина. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает портал E1.RU.

Отмечается, что Тетерина доставят в районный суд Екатеринбурга, чтобы избрать меру пресечения.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о деле по ст. 291.1 («Посредничество при передаче взятки»).

Накануне врио замгубернатора Владимирской области Григория Вишневского арестовали на два месяца. Мужчина обвиняется в получении взятки за содействие в приемке ремонтных работ в гимназии в Коврове.

О задержании чиновника за получение взятки стало известно 15 ноября. Как полагает следствие, в период с августа по ноябрь 2021 года Вишневский получил от коммерсанта в общей сложности не менее 600 тыс. рублей. Его задержали при получении очередной части взятки.

В рамках расследования 16 ноября обыски прошли на рабочем месте чиновника, а также в доме самого Вишневского.