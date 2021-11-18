В пресс-центре МИЦ «Известия» ответят на актуальные вопросы о COVID-19
19 ноября в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Лечение COVID-19 и эпидемиологическая ситуация».
Когда может быть достигнут коллективный иммунитет в России? Насколько необходимо введение обязательной вакцинации? В чем особенность новых штаммов коронавируса «Мю» и «Лямбда»? Есть ли у них специфические симптомы? Помогает ли иммунитет, выработанный при ОРВИ, бороться с коронавирусной инфекцией?
Участники:
- Анатолий Альтштейн, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (онлайн);
- Николай Крючков, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог;
- Сергей Вознесенский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН (онлайн).
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.
Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.
Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.