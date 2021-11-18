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По факту отравления вернувшейся из Египта подмосковной семьи возбуждено дело

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Следователи в Московской области возбудили уголовное дело по факту отравления семьи из четырех человек, вернувшихся из Египта. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщается на сайте регионального ГСУ СК России.

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Дело возбуждено по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Погиб мужчина — заместитель директора «Мособлгаза» Кирилл Е. Его супруга и дети были госпитализированы.

По информации следствия, во вторник, 16 ноября, тело мужчины без признаков жизни было обнаружено в частном доме в коттеджном поселке в Домодедове, пишет сайт kp.ru. Его жену и двоих пятилетних детей нашли без сознания. Установлено, что 15 ноября семья вернулась с отдыха в Египте, где у одного из несовершеннолетних проявились признаки недомогания в виде рвоты. Позднее те же симптомы появились и у остальных членов семьи.

Сейчас за жизнь матери и детей, которые находятся в реанимации, борются врачи, отмечает телеканал «360».

Согласно заключению эксперта, смерть мужчины наступила в результате отравления угарным газом, пишет РЕН ТВ. Следователи и криминалисты при участии специалиста в области газового и дымоходного оборудования провели дополнительный осмотр места случившегося. Был изъят котел, назначена строительно-техническая экспертиза, будет исследован дымоход. По изъятым ранее продуктам питания и напиткам проводятся химические исследования.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину отравления остальных членов семьи.

Кроме того, на курорте, как писал «Пятый канал», родители показали одного из мальчиков с признаками кишечного расстройства врачу. Поставленный медиком диагноз неизвестен. Тем не менее семья привезла с собой два флакона лекарств с арабскими иероглифами.

17 ноября сообщалось, что алкоголь и табачная продукция могли привести к смертельному отравлению главы семейства.

Известно, что семья отдыхала в Египте вместе со знакомыми. Те улетели днем раньше и тоже столкнулись с симптомами легкого кишечного расстройства.

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