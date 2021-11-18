Туи в вазонах убрали с улиц Липецка

В Липецке завершаются осенние работы. С городских улиц уже убрали кашпо с однолетними растениями. На склад отправили вазоны с туями с улиц Зегеля и Плеханова. Растения проведут зиму в теплицах.

Несмотря на то что некоторые многолетние растения, такие как злаки и розы, спокойно переносят морозы, специалисты обрезают их и укрывают. Такие работы уже провели на клумбах Липецка. Накануне их завершили в Цветочном сквере и на площади Революции.

В городе завершается фигурная обрезка деревьев. В «Зеленхозе» Lipetskmedia рассказали, что осень — это лучшее время для проведения подобных работ, так как деревья находятся в состоянии покоя. Специалисты сформировали кроны деревьев в районе улиц Ленина, Московской, Водопьянова и площади Мира.

Также к концу подходит санитарная обрезка деревьев. Сухие и больные ветви удалили у деревьев в проезде Кувшинова, на улицах Космонавтов и П. Смородина. В ближайшее время работы начнутся на улице Катукова.