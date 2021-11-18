Диетолог перечислила вредные для печени продукты

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко сообщила о том, что для поддержания здоровья печени следует постоянно придерживаться правил питания, которые исключают определенные продукты.

По словам диетолога, для печени вредна пища, которая содержит большое количество токсических элементов, особенно острая, жирная и жареная, а также алкогольные напитки.

«Если человек полностью здоров, то ему можно есть всё, если пища хорошо переносится и усваивается организмом. Если человек находится в состоянии обострения хронических заболеваний, например, ЖКТ, то ему нужно соблюдать специальные диеты. Должна быть исключена жаренная пища и острые продукты питания», — рассказала Мойсенко 18 ноября в беседе с корреспондентом «Народных Новостей».

Кроме того, врач отметила, что стоит с опаской относиться к экзотическим фруктам, овощам и деликатесам, привезенным из других стран.

Также она подчеркнула, что при проблемах с печенью стоит включить в свой рацион продукты в отварном виде. Мойсенко добавила, что все овощи должны быть термически обработаны.

Ранее, 8 ноября, врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша назвала продукты, защищающие печень от опасных болезней.

По ее словам, к число таких можно отнести яйца. Они снабжает печень необходимыми копмпонентами, из которых и строятся клетки органа. Кроме того, это продукт также дает легкий желчегонный эффект.