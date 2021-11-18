Япония выделит $4,3 млрд на центры исследований вакцин от коронавируса

Япония инвестирует больше $4 млрд в новые предприятия и научные центры, которые занимаются исследованием вакцин от коронавируса. Также государство окажет финансовую поддержку фармкомпаниям. Дополнительные средства помогут подготовить линии производства к экстренному выпуску прививок в случае необходимости, передает телеканал «Известия». Пакет мер планируют одобрить 19 ноября. Сейчас в стране полностью вакцинировано 76% населения. За время пандемии в государстве выявили более 1,7 млн случаев заражения COVID-19.

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