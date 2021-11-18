Владимир Кехман рассказал о предстоящих премьерах во МХАТ им. Горького

В текущем году во МХАТ им. Горького состоится премьера спектакля «Женщины Есенина», также ожидается возвращение трагедии «Васса Железнова», постановок «Гамлет» и «На дне». Об этом в четверг, 18 ноября, «Известиям» рассказал новый гендиректор театра Владимир Кехман.

По его словам, почетный президент учреждения культуры Татьяна Доронина попросила Кехмана объявить кастинг для «Вассы Железновой». На роль главной героини — Вассы — претендуют Лидия Матрасова и Юлия Зыкова.

«Если говорить о других названиях, мы собираемся возвращать «Гамлета», «На дне». Хотим вернуть в нормальное состояние «Вишневый сад», который был переделан при живом режиссере, это беспрецедентная ситуация. Также вернутся «Униженные и оскорбленные» по Достоевскому. И обязательно должна быть на сцене МХАТа «Белая гвардия» — знаменитый спектакль, его Татьяна Васильевна инициировала вскоре после того, как возглавила театр», — рассказал Кехман.

При этом осуществление планов под вопросом, так как «имеющийся зарплатный фонд не позволяет делать ничего, кроме как выплачивать зарплаты».

«Еще надо где-то найти 168 млн — закрыть минус, который сегодня есть. До Нового года в любом случае у нас выйдут «Женщины Есенина» (3, 4, 5 декабря), а дальше посмотрим, как будет развиваться ситуация», — заключил гендиректор МХАТа.

Днем ранее Кехман исключил из репертуара спектакль «Чудесный грузин», в котором принимала участие певица и телеведущая Ольга Бузова. Он также добавил, что планирует убрать из репертуара «еще три-четыре названия, а может быть, больше».

О том, что генеральным директором МХАТ им. М. Горького назначен Владимир Кехман, сообщили «Известиям» в Министерстве культуры РФ 27 октября. 1 ноября худрук Эдуард Бояков на своей странице в Facebook сообщил, что покидает театр. Он написал заявление по предложению Кехмана, несмотря на пятилетний контракт с Минкультуры.

По словам гендиректора, с Дорониной несправедливо поступили — не только сменивший ее Бояков, но и все, кто был либо ее учениками, либо очень близкими людьми. Кехман считает, что Доронину предали, и, хотя он не являлся источником этого конфликта, уверен: именно ему нужно разрешить разногласия.