Посол России в Кабуле оценил перспективы сотрудничества с Афганистаном

О политическом сотрудничестве России с новыми властями Афганистана пока речь не идет, российская сторона в полной мере учитывает санкции Организации Объединенных Наций (ООН) в отношении движения «Талибан» (находится под санкциями за террористическую деятельность). Об этом в четверг, 18 ноября, сообщил журналистам посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«С афганским МИДом мы решаем весь комплекс стоящих перед посольством задач, в том числе связанных с защитой интересов российских граждан в Афганистане. Разумеется, мы в полной мере учитываем действующие в отношении талибов санкции ООН», — отметил он.

По словам Жирнова, гуманитарная ситуация в Афганистане плохая, людям грозит голод. В соответствии с поручением президента России Владимира Путина министерство обороны приступило к доставке гуманитарной помощи, добавил посол.

В беседе с «Известиями» Жирнов уточнил, что в общей сложности Россия поставит афганскому народу 100 т гуманитарной помощи.

Днем ранее глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс указала на то, что талибы движутся в сторону формирования инклюзивного правительства в Афганистане, но пока в недостаточном количестве. По ее словам, необходимо «продолжать давление по данному вопросу».

В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что реальна угроза распространения терроризма и наркотиков из Афганистана на соседние страны.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.