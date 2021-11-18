Прямой эфир
Мир
Суд в Дании оставил в силе приговор россиянину Никифорову по делу о шпионаже
Мир
Общественный транспорт в Афинах приостановил работу из-за забастовки
Общество
Новый максимум по суточной смертности от COVID-19 выявлен в России
Авто
ГИБДД рекомендовала мотоциклистам завершить сезон
Мир
На Украине заявили об активном участии страны в сертификации СП-2
Мир
В Азербайджане обвинили Армению в обстрелах военных позиций
Общество
В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств от COVID-19
Мир
Пентагон обвинил Россию в подрыве стратстабильности
Общество
Бывший и.о. министра в Архангельской области приговорен к пяти годам колонии
Общество
Психиатр рассказал о снижении тревожности благодаря прививке от COVID-19

Посол России в Кабуле оценил перспективы сотрудничества с Афганистаном

Посол Жирнов: о политическом сотрудничестве РФ с новыми властями Афганистана пока речи нет
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

О политическом сотрудничестве России с новыми властями Афганистана пока речь не идет, российская сторона в полной мере учитывает санкции Организации Объединенных Наций (ООН) в отношении движения «Талибан» (находится под санкциями за террористическую деятельность). Об этом в четверг, 18 ноября, сообщил журналистам посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Первая доставка 36 тонн гумпомощи в Афганистан состоится 18 ноября»
Посол России в республике Дмитрий Жирнов — о голоде в стране и движении новых властей к «цивильности»

«С афганским МИДом мы решаем весь комплекс стоящих перед посольством задач, в том числе связанных с защитой интересов российских граждан в Афганистане. Разумеется, мы в полной мере учитываем действующие в отношении талибов санкции ООН», — отметил он.

По словам Жирнова, гуманитарная ситуация в Афганистане плохая, людям грозит голод. В соответствии с поручением президента России Владимира Путина министерство обороны приступило к доставке гуманитарной помощи, добавил посол.

В беседе с «Известиями» Жирнов уточнил, что в общей сложности Россия поставит афганскому народу 100 т гуманитарной помощи.

Днем ранее глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс указала на то, что талибы движутся в сторону формирования инклюзивного правительства в Афганистане, но пока в недостаточном количестве. По ее словам, необходимо «продолжать давление по данному вопросу».

В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что реальна угроза распространения терроризма и наркотиков из Афганистана на соседние страны.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021