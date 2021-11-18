Велосипедистка получила травмы при наезде автомобиля в Грязях

В городе Грязи Липецкой области произошла авария с участием велосипеда. Утром 18 ноября на улице М. Расковой 32-летний водитель Mazda сбил 19-летнюю велосипедистку.

Девушка получила травмы, после оказания медицинской помощи ее отпустили домой, пишет GOROD48.

В региональном УГИБДД сообщили, что, по предварительным данным, ДТП произошло из-за нарушения правил перестроения.

17 ноября в московской Госавтоинспекции сообщили, что с начала года в столице произошло 345 дорожных аварий с участием велосипедистов. При этом 37% ДТП произошли с участием работников курьерской службы.