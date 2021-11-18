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В Азербайджане обвинили Армению в обстрелах военных позиций

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Вооруженные силы Армении продолжают обстрелы азербайджанских позиций на государственной границе. Об этом в четверг, 18 ноября, заявили в минобороны Азербайджана.

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«Подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении сел Чинарлы и Муганджиг Шемшеддинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в селах Мунджуглу, Агбулаг, Гоша, Кеханаби и Эсрик Джирдахан Товузского района», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по армянским позициям был открыт ответный огонь.

Ранее в этот день в минобороны Армении сообщили, что военные Азербайджана открыли беспорядочный огонь в районе армяно-азербайджанской границы в Тавушской области. В ведомстве добавили, что ответными действиями огонь был подавлен.

17 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает важным скорейший запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы. Она также призвала Армению и Азербайджан проявлять сдержанность и решать проблемы дипломатическим путем.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в тот же день заявил, что Россия три раза предлагала начать демаркацию армяно-азербайджанской границы, но Баку трижды затягивал процесс. Премьер уточнил, что еще в мае заявлял о готовности подписать подготовленное предложение о делимитации и демаркации границы.

15 ноября Пашинян обвинил Азербайджан во вторжении на территорию страны.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности села Гервенд, Гараханбейли, Нюзгар и Горадиз Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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