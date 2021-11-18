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Правительство Москвы стало призером международного IT-конкурса

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Правительство Москвы заняло второе место в номинации «Стартап-экосистема» международного конкурса Global ICT Excellence Awards. В указанной номинации отмечают тех, кто реализовал наиболее успешные проекты поддержки стартапов. Об этом 18 ноября сообщается на сайте mos.ru.

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Отечественные стартапы нуждаются в результатах

Первое место заняла Малайзийская корпорация цифровой экономики (MDEC).

«В Москве для инноваторов создана целая экосистема. Она включает технопарки со всей необходимой инфраструктурой, образовательные и акселерационные программы, отраслевые конкурсы, уникальную в мировой практике программу пилотного тестирования инноваций. Полученный приз — результат слаженной работы специалистов городских учреждений и профессионального сообщества», — прокомментировала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Жюри конкурса оценило деятельность Московского инновационного кластера (МИК), который помогает трансформировать стартапы в полномасштабный инновационный бизнес. С помощью кластера можно найти себе инвесторов и партнеров, а также наладить сотрудничество с компаниями разного уровня.

Сейчас в рамках МИКа сформировано 11 межотраслевых кластеров. В них занято более 10 тыс. специалистов. Всего к кластеру присоединились более 30 тыс. организаций из столицы и еще 80 регионов России. Курирует работу МИКа департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, также в работе участвует городской департамент информационных технологий.

«Для развития стартапов в Москве создана инфраструктура, в которую, помимо технопарков и Московского инновационного кластера, входят Цифровое деловое пространство и «Старт Хаб» на «Красном Октябре», — добавил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Также жюри Global ICT Excellence Awards оценило программы Агентства инноваций Москвы, в том числе «Московский акселератор». Работа проекта нацелена на масштабирование инновационных решений. Кроме того, отмечена была программа пилотного тестирования инноваций, предназначенная для испытания уже готовых технологических продуктов в городской среде.

С 2018 года в столице реализуется программа «Мой район». Она предполагает развитие всех 146 районов и поселений Москвы. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.

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