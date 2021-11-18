Правительство Москвы стало призером международного IT-конкурса

Правительство Москвы заняло второе место в номинации «Стартап-экосистема» международного конкурса Global ICT Excellence Awards. В указанной номинации отмечают тех, кто реализовал наиболее успешные проекты поддержки стартапов. Об этом 18 ноября сообщается на сайте mos.ru.

Первое место заняла Малайзийская корпорация цифровой экономики (MDEC).

«В Москве для инноваторов создана целая экосистема. Она включает технопарки со всей необходимой инфраструктурой, образовательные и акселерационные программы, отраслевые конкурсы, уникальную в мировой практике программу пилотного тестирования инноваций. Полученный приз — результат слаженной работы специалистов городских учреждений и профессионального сообщества», — прокомментировала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Жюри конкурса оценило деятельность Московского инновационного кластера (МИК), который помогает трансформировать стартапы в полномасштабный инновационный бизнес. С помощью кластера можно найти себе инвесторов и партнеров, а также наладить сотрудничество с компаниями разного уровня.

Сейчас в рамках МИКа сформировано 11 межотраслевых кластеров. В них занято более 10 тыс. специалистов. Всего к кластеру присоединились более 30 тыс. организаций из столицы и еще 80 регионов России. Курирует работу МИКа департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, также в работе участвует городской департамент информационных технологий.

«Для развития стартапов в Москве создана инфраструктура, в которую, помимо технопарков и Московского инновационного кластера, входят Цифровое деловое пространство и «Старт Хаб» на «Красном Октябре», — добавил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Также жюри Global ICT Excellence Awards оценило программы Агентства инноваций Москвы, в том числе «Московский акселератор». Работа проекта нацелена на масштабирование инновационных решений. Кроме того, отмечена была программа пилотного тестирования инноваций, предназначенная для испытания уже готовых технологических продуктов в городской среде.

С 2018 года в столице реализуется программа «Мой район». Она предполагает развитие всех 146 районов и поселений Москвы. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.