Почти 13 т одежды уничтожат в Курганской области

Порядка 13 т одежды будет уничтожено в Петуховском районе Курганской области. Речь идет о нелегальной партии продукции. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Поставщик одежды будет оштрафован на 50 тыс. рублей.

В ведомстве уточнили, что партию одежды задержали на трассе Иртыш. Ее везли из Киргизии в Иваново. Вес партии одежды для взрослых, детей и новорожденных составлял почти 13 тыс. кг.

ИА «Ура.ру» напоминает, что в сентябре в Кургане уничтожили более 9 тыс. пар обуви, 4 тыс. изделий легкой промышленности и парфюм, который продавали без маркировки. Позже стало известно о планах уничтожить еще 179 пар туфель, которые везли вместе с веществом, похожим на табачное изделие «Насвай».