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В «Фобосе» предупредили об одном из сильнейших снегопадов в Центральной России за 73 года

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В субботу в Центральной России выпадет до четверти месячной нормы осадков. Это будет один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года. Об этом 18 ноября заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Синоптик написал в Instagram, что Центральная Россия вскоре окажется в «барической пропасти» из-за циклона «Ульрих», сформировавшегося в акватории Гренладского моря на стыке столкновения теплого течения Гольфстрим и холодного Лабрадорского течения, который возьмет курс на Скандинавию. Циклон будет сопровождаться резким понижением атмосферного давления.

«Однако это не все неприятности от ныряющего циклона, который в условиях слабо оттепельной погоды еще принесет с собой и аномальное количество осадков в смешанной фазе в виде мокрого снега и дождя — до 14–16 мм, что составляет одну четвертую от всего месячного объема», — сообщил Тишковец.

По его словам, такие интенсивные ливневые осадки в это время года наблюдаются крайне редко и фиксировались с момента существования главной столичной метеостанции ВДНХ, с 1948 года, лишь в 1954-м (13,9 мм), 2004-м (15,2 мм) и 2010-м (10,5 мм).

Кроме того, порывы ветра во второй половине дня субботы, 20 ноября, будут достигать штормовых 18–23 м/с.

Тишковец также рассказал, что атмосферное давление к 12:00 мск 20 ноября рухнет в барическую «пропасть» — понизится с 736 мм рт. ст. до аномально низких величин. Барометры покажут 716 мм рт. ст., что почти на 28–30 единиц ниже нормы. Однако уже 21 ноября оно резко вырастет до 731 мм рт. ст., и это крайне негативно скажется на здоровье метеочувствительных людей.

Ранее в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в ближайшие дни в регионах. Так, температура воздуха в Тюменской, Омской, Кемеровской, Томской, Свердловской, Новосибирской и Челябинской областях, а также в Республике Коми и Ненецком автономном округе приблизится к –30 градусам.

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