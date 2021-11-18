Бывший и.о. министра в Архангельской области приговорен к пяти годам колонии

Суд в Архангельске в четверг, 18 ноября, вынес приговор бывшему врио министра образования Архангельской области Юрию Гнедышеву за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних и распространение порнографии в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Пять лет и один месяц исправительной колонии строгого режима. Взят под стражу в зале суда», — приводит ТАСС сообщение.

Гнедышев был задержан в октябре прошлого года по подозрению в развратных действиях по отношению к несовершеннолетним.

По версии следствия, чиновник в декабре 2019 года в социальной сети вел переписку с двумя школьницами, «оказывая на них развращающее влияние», а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера.

Мужчина стал и.о. министра в августе того же года, после ухода в отставку прежнего главы министерства Олега Полухина. До этого он был директором школы в Северодвинске.