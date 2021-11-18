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Рашкин признался в убийстве лося в Саратовской области

Депутат Рашкин признался, что выстрелил в лося
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Депутат Госдумы РФ от КПРФ Валерий Рашкин признался, что застрелил лося, приняв его за крупного кабана. Об этом депутат заявил на видео, которое в четверг, 18 ноября, было опубликовано на YouTube-канале Рашкина.

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Как отметил Рашкин, в бинокль он увидел стоящее полубоком животное, голова которого была опущена вниз. После этого депутат достал оружие, прицелился и выстрелил.

«Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии около 250 м силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал. После этого я оставил оружие и треногу и подошел к месту падения животного. Дойдя до места, я обнаружил, [что] на поляне посреди кочек и высокой сухой травы лежит тело лося», — рассказал Рашкин.

Рашкин отметил, что отправился на охоту по приглашению друзей, которые заверили, что разрешение на отстрел парнокопытных у них есть. Также он заявил, что не употреблял алкоголь в тот вечер.

Когда депутат и его друзья начали перевозить тушу животного, машина заглохла. В этот момент к ним подъехали сотрудники правоохранительных органов.

Депутат также объяснил, почему сразу не признался в содеянном. По его словам, он понял, что стал жертвой стечения обстоятельств, сообщает сайт «Газета.Ru».

Версию о том, что Рашкин перепутал лося с кабаном, оценил внештатный охотинспектор Камчатского края Владимир Шаблий. В разговоре с «Известиями» он заявил, что перепутать этих животных, используя тепловизор, практически невозможно.

Он добавил, что погодные условия влияют на видимость в тепловизоре, напомнив, что охотник не должен стрелять, если не уверен в том, что представляет цель.

29 октября, в пятницу, комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор. Позднее были опубликованы кадры задержания депутата, затем появилось видео, на котором Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

17 ноября глава профильной комиссии Госдумы Отари Аршба сообщил, что комиссия до 23 ноября рассмотрит представление Генеральной прокуратуры о снятии иммунитета с депутата Рашкина.

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