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Улицы в центре города отремонтируют в Омске по нацпроекту

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В центре Омска в 2022 году отремонтируют две улицы — Тарскую и Спартаковскую. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчики для ремонта уже определены.

Как пишет ИА «Город55», большую часть дорог в городе отремонтировали в этом году. В порядок привели Моторную, Индустриальную, Промышленную, Загородную, Аграрную, Кемеровскую, улицы Арсеньева и Маршала Жукова, а также дублер Перелета и Фрунзенский мост.

В следующем году комплексный ремонт ждет дублер улицы Лукашевича, Тарскую и Спартаковскую улицы. Общий объем финансирования составляет порядка 697 млн рублей. Из них более 620 млн рублей поступит из регионального бюджета, а остальная сумма — из городского.

Ранее сообщалось, что проект реконструкции дороги от улицы Перелета до улицы Лукашевича получил положительное заключение госэкспертизы. Подрядчик разработал проект за 3,7 млн рублей. Реконструкция позволит увеличить пропускную способность существующей автомобильной дороги. Работы проведут в рамках нацпроекта.

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