На Украине за сутки выявили свыше 20 тыс. заболевших СOVID-19

На Украине утром в четверг, 18 ноября, зафиксирован 20 591 новый случай заболевания COVID-19. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 17 ноября на Украине зафиксирован 20 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. 297 832 человека были вакцинированы против COVID-19», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что за минувшие сутки 3907 человек госпитализированы, умерли 752 пациента, выздоровели 19 633.

По данным пресс-службы минздрава Украины, за все время пандемии в стране заболели 3 284 008 человек, выздоровели 2 704 217, число летальных исходов составило 79 506.

Ранее, 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинцев, которые пройдут полный курс вакцинации от коронавируса, наградят денежной выплатой в 1 тыс. гривен.

При этом в Киеве 3 ноября прошла акция против принудительной вакцинации от коронавируса. На нее около здания Верховной рады собрались украинцы из разных областей страны.

13 сентября правительство Украины внесло изменения в противоэпидемические правила, призванные препятствовать распространению коронавируса. Согласно новым правилам, COVID-сертификаты будут разделяться на зеленые и желтые, работа некоторых заведений будет разрешена даже в случае введения красной зоны карантина при наличии большого количества вакцинированы.