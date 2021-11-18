Морозы до -25 градусов обещают Тюмени в ночь на 19 ноября

В Тюмень придут 25-градусные морозы. Температура опустится до этой отметки уже в ночь на 19 ноября, сообщили в региональном управлении МЧС. При этом северо-западный ветер может достигать 11 м/с при порывах.

Днем в Тюмени немного потеплеет, температура составит –11…–16 градусов.

До конца недели температура сохранится на уровне от –1 до –4 градусов днем и до –5 градусов в ночные часы. Местами возможен снег, пишет «Наш город».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшую субботу в Москве ожидается резкое падение атмосферного давления. Его значение будет близко к рекордному — около 720 мм рт. ст. Всего за несколько дней давление понизится на 35–40 мм.