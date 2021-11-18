Захарова оценила реакцию США на испытания Россией противоспутниковой системы

Москва сожалеет о реакции Вашингтона на испытание Россией противоспутниковой системы. Об этом в четверг, 18 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы с сожалением наблюдали за всем тем, что происходило в США, и напоминали нашим американским партнерам, что именно Вашингтон — и не сейчас, а еще с 1950-х годов — проводит четкий курс на использование космического пространства для проведения боевых действий», — заявила Захарова в эфире YouTube-шоу «Соловьев Live».

Захарова отметила, что действия России не были направлены против кого-либо, а кроме того, фрагменты уничтоженного спутника ни для кого не представляют угрозу.

«Очередные обвинения, видимо, сделаны для сохранения возможности давления на нашу страну, будем их дезавуировать. Нам не привыкать», — добавила официальный представитель российского МИДа.

16 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что перспективная противоспутниковая система «ювелирно» поразила старый спутник. Тем самым он подтвердил успешное испытание Россией противоспутниковой системы, в результате которого был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д».

Министр также отметил, что никакой угрозы для космической деятельности при испытании системы не возникло.

За день до этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия провела испытания противоспутниковых систем. По его словам, это противоречит заявлениям Москвы о недопустимости размещения оружия в космическом пространстве. Блинкен добавил, что своими действиями РФ якобы ставит под угрозу «долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами».

В свою очередь в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что считают подобные заявления лицемерными. В ведомстве обратили внимание на то, что Россия «на протяжении ряда лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе».