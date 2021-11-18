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Вездеход «Хищник» закупили для тушения лесных пожаров в Омской области

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Для Омской области купили снегоболотоход «Хищник», который поможет в тушении лесных пожаров. Машину приобрел Колосовский лесхоз по нацпроекту «Экология».

В региональном управлении лесного хозяйства ИА «ОМСКРЕГИОН» рассказали, что снегоболотоход можно использовать круглый год, но больше всего он востребован в пожароопасный период. По словам врио директора САУ «Колосовский лесхоз» Рустама Апиисова, машина отличается большой проходимостью. Она свободно преодолевает болота, снежные завалы, водоемы и пересеченную местность.

«Хищник» способен перевозить до 14 человек, специализированное оборудование, инвентарь для борьбы с огнем в лесах.

Первый замначальника управления лесного хозяйства области Ольга Шарапова рассказала, что в рамках нацпроекта в этом году на покупку специализированной техники выделили около 75 млн рублей. На них закупили 18 единиц техники и более 230 единиц оборудования, предназначенного для тушения лесных пожаров.

В начале ноября сообщалось, что по нацпроекту «Экология» для Омска приобретут еще три автобуса на компримированном природном газе.

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