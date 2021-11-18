Захарова оценила публикацию переписки Лаврова с коллегами из ФРГ и Франции

Публикация переписки министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами МИД Германии и Франции показывает, что нельзя говорить о саботировании Россией переговоров в нормандском формате. Об этом 18 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ее (переписку. — Ред.) можно по-разному оценивать, у каждой стороны есть на это право, но называть ее саботированием, блокадой переговорного процесса, блокировкой решения проблем просто невозможно», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live»

Также в МИД РФ отметили, что ждут реакцию Берлина и Парижа на опубликованные сообщения.

Переписка была опубликована МИД РФ 17 ноября. Как пояснили в ведомстве, целью публикации было прекращение дальнейших спекуляций.

В частности, МИД РФ опубликовал письмо главы ведомства Сергея Лаврова, отправленное 29 октября 2021 года. В нем министр пишет коллегам, что хотел бы подтвердить важность продолжения совместных усилий в рамках нормандского формата по содействию урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

В следующем письме от 6 ноября глава ведомства сообщает, что получил послание МИД ФРГ и Франции на предложения от 29 октября и разочарован им. В последнем письме, датированном 16 ноября, Лавров подчеркнул, что РФ всё чаще сталкивается с искажением позиции России и ее роли в урегулировании внутриукраинского конфликта.

14 октября Лавров заявил, что дальнейшие перспективы нормандского формата зависят от выполнения Киевом Минских соглашений. Он также выразил удивление, что Запад с подобным напором продвигает возобновление нормандского формата, не обеспечивая выполнения предыдущих решений.

Ранее, 13 октября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ожидает сигнала из Москвы для проведения встречи глав МИДов «нормандской четверки». Однако, по его словам, такого сигнала пока не поступало.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.