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Психолог счел манипуляцией слова Карпина об уходе из сборной России

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Спортивный психолог Вадим Гущин счел заявление главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина о возможном уходе с поста манипуляцией. Об этом сообщает 18 ноября «Чемпионат.com».

На его взгляд, этим тренер хотел намекнуть, что на самом деле никакое решение принимать на эту тему не собирается, а ждет, когда его попросят уволиться.

«Своим поведением тренер хотел добиться одной цели, чтобы вся страна умоляла его остаться. А потом он сказал бы: «Ну вы понимаете, я же ведь не хотел, но вы ж все меня попросили», — говорит Гущин.

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При этом специалист отметил, что Карпину не важно, останется он или уйдет, он хочет, чтобы решение принимал не он. Также он добавил, что тренер даже готов на увольнение, чтобы сказать себе в оправдание, что ему не дали возможности поработать.

Ранее, 16 ноября, советский футболист, заслуженный мастер спорта Владимир Пономарев объяснил тренерский просчет Карпина. На его взгляд, с нынешней российской сборной работать надо по особой схеме: учить ежеминутно, ежесекундно, делать разборы. А Карпин, по его предположениям, делать этого не умеет.

Ранее Валерий Карпин допустил свой уход с поста до стыковых матчей за право сыграть в финальной части чемпионата мира (ЧМ) 2022 года. Он уточнил, что контракт с ним автоматически продлен, но пока ему необходимо отдохнуть, а потом спокойно проанализировать ситуацию и подумать. Тренер подчеркнул, что в последнем матче национальной сборной его разочаровал не результат, а игра. По его словам, не было даже попыток играть.

14 ноября сборная России по футболу уступила Хорватии из-за автогола (0:1). На 81-й минуте игры Федор Кудряшов забил гол в правый угол своих ворот. Таким образом, национальная команда России с 22 очками заняла второе место в отборочной группе и поборется за выход на мировое первенство в стыковых матчах. Тогда Карпин назвал поражение от хорватов самым обидным в карьере.

Перед игрой россияне лидировали в группе, и для получения прямой путевки на ЧМ сборной было достаточно ничьей. У Хорватии было 20 очков и второе место.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Действующим чемпионом мира является команда Франции.

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