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За сутки в России выявили 37 374 новых случая COVID-19

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В России за прошедшие сутки зарегистрировали 37 374 случая коронавируса. Об этом в четверг, 18 ноября, проинформировали в оперштабе по борьбе с заболеванием.

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«За последние сутки в России выявлено 37 374 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1251 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 36 414 человек», — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев обнаружено в Москве (4062), Санкт-Петербурге (2645) и Самарской области (1781).

С начала распространения коронавируса в стране было выявлено 9 219 912 случая заболевания, 260 335 случаев летального исхода, 7 919 250 человек вылечились.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что повторная заболеваемость COVID-19 в России составляет в среднем 0,25–0,3%. Она также рассказала, что показатели суточного прироста в стране снизились на 2,5% благодаря введенным нерабочим дням.

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с распространением COVID-19 в Москве улучшается. По его словам, удалось снизить загрузку больничных коек.

15 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что темпы вакцинации в России увеличились за неделю на 6%, за это время привились 3,216 млн человек. Также темпы вакцинации среди пожилого населения России выросли на 14% за минувшую неделю, отметил министр.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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