В МИЦ «Известия» говорят о безопасности детей на дорогах. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» дали старт финальному этапу Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Основными целями конкурса являются формирование у детей и подростков навыков безопасного поведения на дороге, совершенствование знаний в сфере правил дорожного движения, а также оказания первой помощи. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Как повысить безопасность детей на дорогах? Как изменилась статистика несчастных случаев? Какие профилактические мероприятия проводятся? Какую роль играют конкурсы и просветительские мероприятия?

В пресс-конференции принимают участие:

Юлия Костыряченко, заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России;

Олег Понарьин, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции;

Екатерина Акинина, генеральный директор ООО «За безопасность»;

Вера Вьюнова, главный судья конкурса, руководитель Центра дополнительного образования «Юный автомобилист».

Конкурс «Безопасное колесо» проходит в два этапа. Первый, теоретический, этап конкурса проходит в ноябре в 85 субъектах Российской Федерации. В декабре лучшие команды встретятся во время практического этапа, включающего помимо заданий на знание основ оказания первой помощи состязание по фигурному вождению велосипеда.