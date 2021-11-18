Прямой эфир
Мир
Суд в Дании оставил в силе приговор россиянину Никифорову по делу о шпионаже
Мир
Общественный транспорт в Афинах приостановил работу из-за забастовки
Общество
Новый максимум по суточной смертности от COVID-19 выявлен в России
Авто
ГИБДД рекомендовала мотоциклистам завершить сезон
Мир
На Украине заявили об активном участии страны в сертификации СП-2
Мир
В Азербайджане обвинили Армению в обстрелах военных позиций
Общество
В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств от COVID-19
Мир
Пентагон обвинил Россию в подрыве стратстабильности
Общество
Бывший и.о. министра в Архангельской области приговорен к пяти годам колонии
Общество
Психиатр рассказал о снижении тревожности благодаря прививке от COVID-19

В МИЦ «Известия» говорят о безопасности детей на дорогах. Трансляция

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пресс-центре МИЦ «Известия» дали старт финальному этапу Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Основными целями конкурса являются формирование у детей и подростков навыков безопасного поведения на дороге, совершенствование знаний в сфере правил дорожного движения, а также оказания первой помощи. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Как повысить безопасность детей на дорогах? Как изменилась статистика несчастных случаев? Какие профилактические мероприятия проводятся? Какую роль играют конкурсы и просветительские мероприятия?

В пресс-конференции принимают участие:

  • Юлия Костыряченко, заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России;
  • Олег Понарьин, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции;
  • Екатерина Акинина, генеральный директор ООО «За безопасность»;
  • Вера Вьюнова, главный судья конкурса, руководитель Центра дополнительного образования «Юный автомобилист».

Конкурс «Безопасное колесо» проходит в два этапа. Первый, теоретический, этап конкурса проходит в ноябре в 85 субъектах Российской Федерации. В декабре лучшие команды встретятся во время практического этапа, включающего помимо заданий на знание основ оказания первой помощи состязание по фигурному вождению велосипеда.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021