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Антонов рассказал об активном взаимодействии США и РФ по кибербезопасности

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Москва и Вашингтон активно взаимодействуют по вопросам кибербезопасности, однако США предпочитают фокусироваться на теме кибервымогательств. Об этом 17 ноября рассказал журналистам российский посол в США Анатолий Антонов.

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«Активно осуществляется взаимодействие по вопросам информационной безопасности. Эксперты из профильных министерств и ведомств уже начали контактировать, состоялось четыре раунда переговоров. Уполномоченные ведомства возобновили профессиональную работу. Есть конкретные случаи пресечения российскими правоохранительными органами деятельности преступных группировок, использовавших вредоносное программное обеспечение», — заявил посол.

Также Антонов отметил позитивные моменты в переговорах сторон по вопросам стратегической стабильности. По словам посла, состоялись два раунда переговоров между российской и американской делегациями.

«Ожидаем, что в скором времени будет проведено следующее пленарное заседание и запущена работа в экспертных группах», — сказал Антонов.

Кроме того, Антонов отметил, что Москва призывает Вашингтон вернуться к нормальной работе в визовой сфере. По словам посла, в России огорчены необходимостью граждан летать в другие страны, чтобы получить американскую визу. Антонов отметил, что создается впечатление, США не хотят, чтобы россияне ездили в Штаты.

«Нас, конечно же, огорчает такое положение дел. На встречах с представителями Госдепартамента призываем коллег вернуться к нормальной консульско-визовой работе. Призываем быстрее сделать это для активизации деловых, культурных, научных, спортивных, просто семейных и дружественных связей», — подчеркнул Антонов.

Как отметил Антонов, понимание о проведении нового контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в обозримой перспективе имеется у двух стран.

Ранее, 3 ноября, Антонов заявил, что российско-американские каналы общения постепенно восстанавливаются. Он добавил, что США ответили на часть запросов России в сфере информационной безопасности, но ряд вопросов по-прежнему игнорируется.

Встреча российского и американского лидеров состоялась 16 июня в Женеве. По итогам встречи было принято совместное заявление по стратегической стабильности. Также стороны договорились о возвращении послов двух стран и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

После саммита президент России Владимир Путин заявил, что переговоры прошли «на одном языке», а своего американского коллегу назвал очень конструктивным, взвешенным и опытным политиком. Россия и Соединенные Штаты, по его словам, выразили желание сблизить позиции.

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