Ростовская область заключила соглашения по транспорту на 84 млрд рублей

Ростовская область на международном форуме «Транспорт России – 2021» заключила соглашений более чем на 84 млрд рублей. Об этом рассказал глава региона Василий Голубев, который возглавлял делегацию Ростовской области на транспортном форуме.

Делегация региона работала на форуме под слоганом «Ростовская область + трамвайное возрождение». На экспозиции региона были представлены проекты в сфере воздушного и железнодорожного транспорта, дорожного строительства.

«Ростовская область на «Транспорте России – 2021» подписала соглашений более чем на 84 млрд рублей. Все подписанные соглашения прикладные, имеют конкретные направления, территории и отрасли, — рассказал Голубев, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.

Так, на форуме было подписано соглашение по модернизации и созданию трамвайной инфраструктуры в Ростове-на-Дону. Предполагается, что скоростное движение трамваев соединит центр города с развивающимися микрорайонами.

«Будет модернизировано или заново построено более 120 км трамвайной сети, создана современная инфраструктура городского рельсового электротранспорта и закуплен новый подвижной состав», — уточнил Голубев.

На финансирование проекта потребуется более 50 млрд рублей. Деньги будут направлены из Фонда национального благосостояния, госкорпорации развития «ВЭБ.РФ», а также будут привлечены средства инвесторов и инфраструктурный кредит.

«Транспортная неделя» — ежегодное деловое событие, проводимое в соответствии с распоряжением правительства России и включающее в себя серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта.

На форуме обсуждаются вопросы развития и функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и речного транспорта. Кроме того, демонстрируются новинки предприятий отрасли.