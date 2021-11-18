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Россия впервые возглавила организацию «Объединенные города и местные власти»

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Впервые в истории Россия возглавила международную организацию «Объединенные города и местные власти». Об этом 17 ноября сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

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Президентом организации был выбран мэр Казани Ильсур Метшин. В администрации Казани уточнили, что «Объединенные города и местные власти» помогают городам обмениваться опытом и вместе вырабатывать решение для поставленных целей.

В организацию входят более 240 тыс. регионов, мегаполисов и муниципалитетов из 140 стран ООН.

Организация была основана в 1913 и реорганизована в 2004 году, тогда головной офис перенести в Барселону. Организация добилась включения цели 11 «Устойчивые города и общины» в повестку ООН до 2030 года.

Целью «Объединенных городов и местного самоуправления» является повышение роли и влияния местного самоуправления и его представительных организаций в глобальных процессах, а также обеспечение эффективной и демократической организации глобальных процессов.

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