Россия впервые возглавила организацию «Объединенные города и местные власти»

Впервые в истории Россия возглавила международную организацию «Объединенные города и местные власти». Об этом 17 ноября сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Президентом организации был выбран мэр Казани Ильсур Метшин. В администрации Казани уточнили, что «Объединенные города и местные власти» помогают городам обмениваться опытом и вместе вырабатывать решение для поставленных целей.

В организацию входят более 240 тыс. регионов, мегаполисов и муниципалитетов из 140 стран ООН.

Организация была основана в 1913 и реорганизована в 2004 году, тогда головной офис перенести в Барселону. Организация добилась включения цели 11 «Устойчивые города и общины» в повестку ООН до 2030 года.

Целью «Объединенных городов и местного самоуправления» является повышение роли и влияния местного самоуправления и его представительных организаций в глобальных процессах, а также обеспечение эффективной и демократической организации глобальных процессов.