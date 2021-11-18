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Терапевт назвала подходящую диету при лечении COVID-19

Терапевт Алексеева: при лечении COVID-19 необходимо придерживаться средиземноморской диеты
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Врач-терапевт Лариса Алексеева считает, что при лечении COVID-19 необходимо придерживаться средиземноморской диеты.

Как отметила специалист, в основе диеты — жирная рыба и морепродукты, свежие овощи, яйца, цельнозерновой хлеб, оливки и оливковое масло.

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«Она (диета. — Ред.) концентрирует в себе все звенья, на которые нужно обратить внимание при COVID-19. Продукты, разжижающие кровь, витамин С, цинк, которые мешают размножению вируса», — пояснила Алексеева 18 ноября в беседе с URA.RU.

Кроме того, она отметила, что можно добавить в рацион и красную икру — до 20 г за прием пищи, так как в ней содержится витамин D, уменьшающий воспалительные реакции при цитокиновом шторме.

Тем, кто по каким-либо причинам не хочет, либо не может придерживаться средиземноморской диеты полностью, врач советует употреблять больше круп.

Специалист подчеркнула, что главное — это избегать фастфуда, поскольку он слишком сильно нагружает организм, не оставляя сил для борьбы с инфекцией.

По словам врача, для стимуляции иммунитета и вкусовых рецепторов в случае потери обоняния в блюда можно добавить пряности с ярко выраженным ароматом, например куркуму.

18 августа диетолог и нутрициолог Ирина Писарева посоветовала соблюдать легкую диету для восстановления после активной фазы COVID-19. В рационе должно быть меньше полуфабрикатов, а больше домашней еды, «максимально полезной», отметила специалист.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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