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Тесть Кокорина объяснил нападение на главу IT-компании Матвеева

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Тесть футболиста Александра Кокорина Руслан Валитов рассказал, что стало причиной конфликта с главой IT-компании Львом Матвеевевым в коттеджном поселке «Никологорское» Московской области. Своей версией событий он поделился с РЕН ТВ 18 ноября.

Валитов объяснил, что на территории поселка ограничена скорость движения на автомобиле — не более 20 км/ч. Когда он выезжал из дома с дочерью в салоне машины, мимо на скорости примерно 60 км/ч пронесся Maybach Матвеева. Из-за резкого торможения ребенок, даже будучи пристегнутым, ударился и испугался, после чего Валитов высадил девочку, а сам поехал вслед за Maybach. Сопроводив авто до места жительства водителя, мужчина обратился к лихачу, но тот его прервал.

«Он меня просто посылает на три буквы и начинает газовать в мою сторону. Я выставил руку, чтобы он меня не придавил. Это был максимум моего движения, когда он начал газовать на меня. Просто ехать автомобилем, чтоб меня придавить», — рассказал он.

Валитов заверив, что после этого никакого контакта, кроме словесной перепалки, у него с Матвеевым не было. Они разъехались. А позднее в Сети появились видео и сообщения о конфликте, упоминания зятя Кокорина и членов семьи.

«Я завтра подаю заявление в прокуратуру по своим личным интересам на этого пассажира. Ответное ему. Он, наверное, думал, я водитель, на меня можно наехать. А я сидел за рулем, вез дочку в школу. Он там угрожать начал, мол, я тебе покажу, кто я такой, ты не понимаешь, с кем связался», — добавил мужчина.

Валитов утверждает, что единственным повреждение, которое нанес автомобилю Maybach, был удар рукой по зеркалу в попытке уклониться от наезда во время словесной перепалки.

«В этот момент открывается дверь и он начинает движение в мою сторону. Посмотрите внимательно. Я отпрыгнул и ударил рукой, руку выставил, чтобы он меня своим джипом не задавил, и попал в правое зеркало. Ну он у нас кто? Он у нас IT-король. С учетом того, что они обеспечивают безопасность охраны, они могли взломать и вытащить [видео конфликта]. Охрана выдает только по запросу милиции. Никому никто ничего не давал. Поэтому он уже нарушил закон, вытащив это видео. Он его не мог давать никуда, а он дал. Другие люди не могут залезть к нам в поселок. У нас живет премьер-министр», — объяснил Валитов появление в Сети видеозаписи конфликта.

Ранее Лев Матвеев рассказал, что его противник представился как Руслан Валитов, которому «всё можно». Также глава IT-компании считает, что нападавший «был под воздействием каких-то веществ».

«Стучится человек в правое стекло, открываю, мало ли что, с учетом общей большой культуры в поселке. Может, у меня сзади что-то не так, может, у меня колесо спустило, это нормальное явление. Но когда человек ни с того ни с сего разбил правое зеркало в машине, угрожал моей жизни... Я был в шоке, честно говоря», — сказал Матвеев.

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