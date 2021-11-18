Рашкин признался в убийстве лося

Депутат Государственной думы от партии КПРФ Валерий Рашкин записал видеообращение, в котором рассказал, как застрелил лося в Саратовской области. Видео опубликовано на видеохостинге YouTube 18 ноября.

«В отдалении от домика фермерского хозяйства я увидел поляну, покрытую кочками и густой травой. Оставил машину, взял бинокль и решил посмотреть, есть ли что-нибудь вокруг. Увидел в бинокль силуэт какого-то животного, стоявшего ко мне полубоком, среди кочек, с опущенной в траву головой по направлению от меня в сторону, противоположную опушке. Достал из машины треногу, зарядил карабин и всмотрелся в прицел. <...> Из-за плохой видимости увидел через тепловизор прицела на расстоянии около 250 м силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, спустя некоторое время силуэт упал», — рассказал депутат.

Дойдя до места, он обнаружил, что подстрелил лося и вернулся к машине за инструментами для разделки туши зверя. Когда Рашкин понял, что сам не сможет загрузить животное в автомобиль, съездил за одним из своих друзей. Вернувшись на место разделки туши, мужчины погрузили ее в багажник, но на выезде из леса автомобиль заглох.

К заглохшему автомобилю, по его словам, подъехало несколько машин, вышли люди и попросили осмотреть авто. Рашкин заявил, что не делал ничего противозаконного, поэтому согласился на осмотр машины.

«Затем они потребовали пояснить, что за мясо [лежало в багажнике]. Получив от меня ответ, что мясо — лося, они сказали, что на лося здесь охотиться запрещено и это незаконно», — пояснил Рашкин.

Депутат заверил, что стал жертвой стечения обстоятельств. Друзья пригласили на рыбалку и возможную охоту, уверяя, что все необходимые документы для этого в наличии.

«А в результате этим воспользовались неизвестные мне люди, которые, судя по всему, участвовали в провокации против меня», — пояснил он.

Рашкин также объяснил, почему заявил, будто нашел тушу лося в лесу, — так он хотел обезопасить друзей от возможной подставы. А вменяемый ему алкогольный запах объясняет тем, что друг, которого депутат позвал на помощь в транспортировки туши животного, был выпивший.

В пятницу, 29 октября, комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор. Позднее были опубликованы кадры задержания депутата, затем появилось видео, на котором Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

Около места охоты были найдены охотничий карабин с прицелом ночного видения и патроны, а также разрешение на имя Рашкина.

30 октября заподозренный в незаконной охоте Рашкин вернулся в Москву из Саратовской области, но отвечать на вопросы журналистов отказался.

31 октября инспектор госохотнадзора по Саратовской области Виктор Бурлаченко восстановил картину убийства лося, разделанную тушу которого обнаружили в автомобиле Рашкина. По его словам, погибла лосиха, которая весной могла принести потомство.