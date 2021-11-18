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У выдвинутой на пост в минфине Омаровой нашли «криминальное прошлое»

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Сауле Омарова, которую президент США Джо Байден выдвинул кандидатом на пост главы управления валютного контроля в минфине, имела «криминальное прошлое». В 1995 году она была арестована за «кражу в розничной торговой точке», сообщает Fox News 17 ноября.

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Министерство юстиции штата Висконсин предоставило данные о том, что Сауле Омарова была арестована сотрудниками полиции Мэдисона, штат Висконсин, 2 июня 1995 года по обвинению в мелком правонарушении. В январе 1996 года судебное преследование Омаровой было прекращено, так как обвинение с нее было снято в рамках программы «Первое правонарушение в штате Висконсин».

Белый дом вступился за Омарову и заявил Fox News, что этот инцидент был известен на протяжении всей ее карьеры. Омарова ничего не утаивала и не скрывала.

«Сауле была абсолютно открыта в отношении этого инцидента, в том числе в сенате, в заявлениях и когда она работала в министерстве финансов во времена администрации Буша. Это дело было в конечном счете прекращено в январе 1996 года — более 25 лет назад — и стало результатом недопонимания и путаницы», — прокомментировал ситуацию представитель Белого дома.

Он добавил, что Сауле Омарова обладает высокой квалификацией и была выбрана Байденом на пост в минфине благодаря значительному послужному списку в области регулирования и высоким академическим показателям.

«Белый дом решительно поддерживает исторически значимое выдвижение этого кандидата», — заключил спикер.

3 ноября Джо Байден внес на рассмотрение сената ее кандидатуру на пост руководителя управления валютного контроля американского минфина. Американский президент впервые заговорил о кандидатуре Омаровой еще в сентябре. Тогда это спровоцировало множество возражений со стороны республиканцев.

По данным открытых источников, Омарова родилась в Казахской ССР. Окончила МГУ имени М.В. Ломоносова в 1989 году, а в 1991-м переехала в Штаты, стала профессором Корнеллского университета. Она работала в одной из крупнейших юридических фирм Нью-Йорка Davis Polk & Wardwell, а также в администрации 43-го президента США Джорджа Буша.

6 ноября американский юрист, профессор в Корнеллском университете и друг Омаровой Роберт Хокетт в беседе с «Известиями» рассказал, какую реакцию вызвала у критиков кандидатура Сауле. Они рассказали о возможном распространения «красной угрозы», называя ее сторонницей коммунизма и марксисткой

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