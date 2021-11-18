Помощница режиссера фильма Ржавчина подала в суд на Болдуина

Против Алека Болдуина подали еще один иск. В суд обратилась помощница режиссера фильма «Ржавчина», передает телеканал «Известия». Митчелл утверждает, что в сценарии фильма не был прописан эпизод со стрельбой. Согласно исковой жалобе, камеры в тот день настраивали якобы для съемок лица Болдуина, кровавого пятна на его плече, а также туловища. Сотрудница съемочной площадки уверена, что актер сам обязан был проверить, заряжен ли револьвер.

Ранее старший осветитель картины подал в суд на продюсеров вестерна из-за халатного отношения ответчиков к технике безопасности при обращении с оружием.

Несчастный случай произошел 21 октября на съемках вестерна. Болдуин выстрелил из оружия с боевым патроном. В результате инцидента погибла оператор Галина Хатчинс.

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