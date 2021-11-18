Cуд в Лондоне приговорил экоактивистов к реальным срокам за блокировку дорог

Экоактивисты получили реальные сроки за блокирование автодорог. Суд Лондона вынес приговор участникам Insulate Britain, передает телеканал «Известия». В последнее время представители движения провели 18 акций. Во время митингов активисты не давали проехать машинам. Полиция произвела почти 800 арестов. К тюремным срокам ранее общественников не приговаривали. Девять человек получили до шести месяцев реального заключения. Пресс-секретарь движения принес извинения жителям за неудобства.

Активисты требуют теплоизоляции 29 млн домов в Великобритании. В противном случае акции продолжатся.

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