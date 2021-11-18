Ракета Electron стартовала на орбиту с двумя спутниками зондирования

Ракета Electron стартовала из Новой Зеландии на орбиту с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab в своих соцсетях в четверг, 18 ноября.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты был осуществлен в 14:38 по новозеландскому времени (в 04:38 мск) со стартовой площадки Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии. Запись взлета доступна на Youtube.

Это уже 22-й вылет ракеты Electron. Первый состоялся 25 мая 2017 года. Из 22 только три вылета были неудачными. Если этот запуск окажется удачным, то в итоге количество спутников, выведенных компанией Rocket Lab на орбиту, достигнет 107.

В рамках миссии под названием «Love At First Insight» Rocket Lab планирует приводнить первую многоразовую ступень носителя с помощью парашюта в Тихом океане. Для компании это уже не первый подобный опыт. Первую успешную попытку они осуществили в ноябре 2020 года. Ступень планируют ловить вертолетом при спуске на парашюте.

Мини-спутники ДЗЗ американской компании геопространственной разведки BlackSk войдут в состав орбитальной группировки, которая к 2022 году должна будет состоять из 16 таких аппаратов. С их помощью можно будет получать оптические изображения с высоты 430 км.

15 мая стало известно, что ракета Electron не смогла вывести на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли американской компании BlackSky. В Rocket Lab заявили, что проблема возникла после зажигания сопла второй ступени.

В ноябре 2020 года Electron стартовала на орбиту с 30 частными американскими, французскими и новозеландскими исследовательскими мини-спутниками.