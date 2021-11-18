Прямой эфир
Наука
Ракета Electron стартовала на орбиту с двумя спутниками зондирования
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о резких переменах погоды с субботы
Мир
Запрет георгиевских лент в Латвии назвали компенсацией отсутствия достижений
Армия
Спасенные от COVID-19 калининградцы поблагодарили военных медиков
Мир
Небензя заявил о распространении терроризма и наркотиков из Афганистана
Экономика
В Минсельхозе предложили закупать больше картофеля в СНГ
Наука
Рогозин опроверг сообщения об угрозе безопасности экипажа на МКС
Мир
Белый дом назвал конструктивными переговоры Патрушева и Салливана
Мир
Великобритания согласилась продать Украине военные корабли и ракеты
Общество
Роспотребнадзор рассказал о рисках заражения COVID среди курильщиков

Ракета Electron стартовала на орбиту с двумя спутниками зондирования

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ракета Electron стартовала из Новой Зеландии на орбиту с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab в своих соцсетях в четверг, 18 ноября.

Фотон видно будет: квантовую сеть в РФ расширят с помощью спутника
Кто сможет подключиться к новой линии связи и поможет ли она защитить важную информацию

Запуск легкой двухступенчатой ракеты был осуществлен в 14:38 по новозеландскому времени (в 04:38 мск) со стартовой площадки Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии. Запись взлета доступна на Youtube.

Это уже 22-й вылет ракеты Electron. Первый состоялся 25 мая 2017 года. Из 22 только три вылета были неудачными. Если этот запуск окажется удачным, то в итоге количество спутников, выведенных компанией Rocket Lab на орбиту, достигнет 107.

В рамках миссии под названием «Love At First Insight» Rocket Lab планирует приводнить первую многоразовую ступень носителя с помощью парашюта в Тихом океане. Для компании это уже не первый подобный опыт. Первую успешную попытку они осуществили в ноябре 2020 года. Ступень планируют ловить вертолетом при спуске на парашюте.

Мини-спутники ДЗЗ американской компании геопространственной разведки BlackSk войдут в состав орбитальной группировки, которая к 2022 году должна будет состоять из 16 таких аппаратов. С их помощью можно будет получать оптические изображения с высоты 430 км.

15 мая стало известно, что ракета Electron не смогла вывести на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли американской компании BlackSky. В Rocket Lab заявили, что проблема возникла после зажигания сопла второй ступени.

В ноябре 2020 года Electron стартовала на орбиту с 30 частными американскими, французскими и новозеландскими исследовательскими мини-спутниками.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021