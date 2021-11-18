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В Госдуме подготовили запрос в Росприроднадзор из-за видео Баскова с тигренком

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Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в среду, 17 ноября, возмутился поведением певца Николая Баскова после появления в соцсетях видео, где артист тискает тигренка, поет прямо ему в морду и смеется, когда животное испражняется прямо на сцене.

Депутат отметил, что комитет готовит запрос в Росприроднадзор на руководство телеканала о проверке соблюдения законодательства.

«Ну что это такое? Символ каждого года будет использоваться? Это же не крыса и не кролик, это тигр, потенциально опасный хищник. Правительство установило, что их нельзя содержать. Это же не в цирке происходило, не в зоопарке, где могли быть созданы соответствующие условия, это происходило на съемочной площадке, где явно этих условий не было. Ситуация вызывает недоумение, взрослые люди», — приводит слова парламентария радиостанция «Говорит Москва».

Бурматов также задался вопросом, откуда тигренок взялся на сцене, как обстоят дела с ветеринарными документами, прививками и законно ли его ввезли. Помимо этого, депутат подчеркнул, что подобные кадры с диким животным в виде реквизита «коробят».

«Здесь есть этический момент, с точки зрения того, а это обязательно было делать? На это будет смотреть вся страна, на маленького тигренка, которого используют как реквизит, а он не реквизит, это хищник. Как с ним обращаются, это вызывает категорическое неприятие», — заключил он.

Зоозащитники уже составили петицию, потребовав остановить пиар черного рынка диких животных на телеканалах.

Непростая спасательная операция прошла 25 октября в Дальнереченском районе Приморья. Специалисты-зоологи вызволили из капкана тигренка, зная, что поблизости за ними наблюдает мать-тигрица. В Центре защиты и изучения амурских тигров сообщили, что хищник в возрасте 3-4 месяцев был обездвижен и освобожден из ловушки — в капкан он попал когтем передней правой лапы. Специалисты вернулись на место через несколько часов, тигренок отошел от наркоза и ушел в сторону, где находилась его мать.

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