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Дипломат Огрызко осудил Меркель за «признание» Лукашенко главой Белоруссии

Экс-глава МИД Украины раскритиковал Меркель за "признание" Лукашенко
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Переговоры врио канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по вопросу миграционного кризиса вызвали возмущение бывшего главы МИД Украины Владимира Огрызко. В статье для портала NV.ua экс-министр назвал «верхом цинизма» переговоры западных коллег с Лукашенко, о чем стало известно в среду, 17 ноября.

«Меня удивляют наши некоторые западные партнеры, которые, повторяю еще раз, звонят Путину и просят его повлиять на Лукашенко. Или это просто фантастический цинизм, или полное непонимание происходящего? Для меня это пока загадка», — написал он.

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Огрызко раскритиковал лидеров европейских стран, которые пообещали «провести с Россией коммуникацию», а на самом деле, по его словам, устроили пару «позорных разговоров». Так он охарактеризовал телефонные переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным и Ангелы Меркель с Александром Лукашенко.

«В ходе первого разговора Макрон призвал Россию к «конструктивному подходу». Опять же — будь то цинизм или неадекватность в оценке происходящего. А госпожа Меркель, добывающая последние недели в должности канцлера, своим звонком фактически признала Лукашенко легитимным президентом Беларуси», — возмутился дипломат.

Он уверен, что надежда остается только на новое правительство Германии, но при этом отмечает важность того, что Франция и Германия еще долго будут пребывать под влиянием России.

«Наша задача с другими союзниками пытаться как можно подробнее объяснить руководителям этих стран, что они совершают большую геополитическую ошибку», — подчеркнул Огрызко.

В свою очередь, оппозиционный белорусский политик Светлана Тихановская, которая претендует на звание «легитимного» президента Белоруссии в странах Запада, не увидела ни цинизма, ни провокаций в беседе Меркель и Лукашенко.

«Я знаю, что звонок Меркель не был приглашением от ЕС к диалогу. Ведь правительство Германии продолжает поддерживать пятый и разрабатывать шестой пакет санкций против режима», — приводит ее слова РЕН ТВ.

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