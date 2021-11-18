Подозреваемый в педофилии депутат объявил голодовку

Депутат законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов, которого подозревают в педофилии, объявил голодовку. Об этом сообщила адвокат парламентария Наталья Касилова в среду, 17 ноября.

Таким образом Самсонов выражает несогласие со следственными действиями, о чем он объявил прямо в следственном отделе. Затем, как рассказывает адвокат, у депутата подскочило давление, и к зданию Следственного комитета (СК) приехала скорая помощь, сообщает VL.ru.

Как сообщает «Газета.ру», Самсонов предполагает, что уголовное преследование связано с его политической деятельностью. Депутат утверждает, что фамилия человека, сообщившего о предполагаемом преступлении парламентария, ему не знакома, и он готов даже пройти исследование на полиграфе.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил, что вопрос об исключении Самсонова из партии даже не стоит на повестке.

17 ноября депутат Самсонов был задержан на выезде из Владивостока. Его подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка. В отношении политика возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

По данным следствия, мужчина, находясь на базе отдыха во Владивостоке, общался с 11-летним ребенком и демонстрировал ему предмет интимного характера, рассказывая о его предназначении. Депутату может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время следствие проводит допросы свидетелей и потерпевшего. Кроме того, в квартире депутата местного заксобрания были проведены обыски.