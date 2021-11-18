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Жители Германии оценили остановку сертификации «Северного потока — 2»

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Читатели журнала Der Spiegel прокомментировали статью издания, в которой речь шла о значении приостановки сертификации газопровода «Северный поток – 2». Об этом стало известно в четверг, 18 ноября.

В потоке: почему создание «дочки» Nord Stream 2 упростит сертификацию СП-2
И как приостановка процедуры повысила цены на газ

«Если бы я был Путиным, то впредь поставлял бы ровно столько газа, сколько было обговорено в договоре. Не надо идти навстречу, как тут некоторые требуют. С какой стати России проявлять «добрую волю»? Со стороны ЕС никакой доброй воли к России нет», — заявил DrAkula.

Как отмечает читатель VJ9, приостановка сертификации привела к нынешнему взрывному росту цен на топливо.

«Мы всё больше зависим от разрешений ЕС. Это будет в будущем приносить нам всё больше и больше проблем. Когда это наконец поймут политики?» — указал Robert-BiZdr-VnR.

По мнению MicrSUo, Запад является плохим партнером, который не соблюдает договоренности, хотя в этом обвиняют Россию, искажая факты.

17 ноября официальный представитель Минэкономики Германии Сюзанне Унгард в Берлине заявила, что приостановка сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2 не несет в себе политического подтекста.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркнул, что решение Федерального сетевого агентства ФРГ не политизировано, а также назвал процесс сертификации сложным. В МИД РФ в среду выразили надежду на то, что сроки завершения сертификации СП-2 останутся прежними.

Решение о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG было принято регулятором Германии 16 ноября. Уточнялось, что продолжить сертификацию можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В этой связи Nord Stream 2 AG пообещал учредить «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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