Прямой эфир
Мир
Помощник режиссера фильма «Ржавчина» подала иск на Болдуина и продюсеров
Общество
В Москве в 2022 году возродят речные пассажирские перевозки
Мир
Запрет георгиевских лент в Латвии назвали компенсацией отсутствия достижений
Мир
Зеленский заявил о готовности снизить стоимость транзита газа
Мир
Небензя заявил о распространении терроризма и наркотиков из Афганистана
Экономика
В Минсельхозе предложили закупать больше картофеля в СНГ
Наука
Рогозин опроверг сообщения об угрозе безопасности экипажа на МКС
Мир
Белый дом назвал конструктивными переговоры Патрушева и Салливана
Мир
Великобритания согласилась продать Украине военные корабли и ракеты
Мир
РФ сообщила о скорой отправке медикаментов и продуктов в Афганистан
Сюжет:

Авиаторы подготовили несколько тонн жидкого кислорода для медучреждений

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиаторы на Камчатке готовы передать жидкий кислород в медицинские учреждения края. Об этом сообщил начальник смены группы газообеспечения Семен Пеняев в четверг, 18 ноября.

Команда газов: добавление гелия сократит расходы кислорода в больницах
Терапия новой смесью также позволяет ускорить лечение COVID-19

Военнослужащие группы газообеспечения одной из авиационных частей войск и сил на северо-востоке России (ОКВС) подготовили несколько тонн сжиженного кислорода. Он необходим больным, в том числе пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Как только поступит запрос, кислород передадут минздраву Камчатского края и Сахалинской области.

Накопленных запасов кислорода хватает летчикам, чтобы полностью обеспечить собственные потребности на Камчатке и оказывать помощь гражданским медикам. Так, накануне группа газообеспечения пополнила кислород военно-морского клинического госпиталя Тихоокеанского флота (ТОФ) с помощью станции ТКДС–100.

Сжиженный кислород вырабатывают из воздуха кислорододобывающими станциями авиационных технических баз для обеспечения полетов летательных аппаратов. Газ хранят в резервуарах, из которых потом заполняют специальные баллоны. Его хранение и транспортировка осуществляется в специальных контейнерах в жидком виде.

12 ноября глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в 12 регионах страны сложилась напряженная ситуация с медицинским кислородом. При этом он отметил, что однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» в России имеется в достаточном количестве.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021