Авиаторы подготовили несколько тонн жидкого кислорода для медучреждений

Авиаторы на Камчатке готовы передать жидкий кислород в медицинские учреждения края. Об этом сообщил начальник смены группы газообеспечения Семен Пеняев в четверг, 18 ноября.

Военнослужащие группы газообеспечения одной из авиационных частей войск и сил на северо-востоке России (ОКВС) подготовили несколько тонн сжиженного кислорода. Он необходим больным, в том числе пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Как только поступит запрос, кислород передадут минздраву Камчатского края и Сахалинской области.

Накопленных запасов кислорода хватает летчикам, чтобы полностью обеспечить собственные потребности на Камчатке и оказывать помощь гражданским медикам. Так, накануне группа газообеспечения пополнила кислород военно-морского клинического госпиталя Тихоокеанского флота (ТОФ) с помощью станции ТКДС–100.

Сжиженный кислород вырабатывают из воздуха кислорододобывающими станциями авиационных технических баз для обеспечения полетов летательных аппаратов. Газ хранят в резервуарах, из которых потом заполняют специальные баллоны. Его хранение и транспортировка осуществляется в специальных контейнерах в жидком виде.

12 ноября глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в 12 регионах страны сложилась напряженная ситуация с медицинским кислородом. При этом он отметил, что однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» в России имеется в достаточном количестве.