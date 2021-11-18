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На Украине высмеяли страну на обсуждениях спецопераций

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Глава фракции Верховной рады «Слуга народа» Давид Арахамия отметил, что Украина выглядит смешно в глазах партнеров, когда на телешоу идет обсуждение спецопераций. Об этом в среду, 17 ноября, политик заявил в эфире телеканала «Украина 24».

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В среду издания The Insider и Bellingcat (признаны в России иностранными агентами) со ссылкой на экс-сотрудников главного управления разведки минобороны Украины сообщили, что украинский президент Владимир Зеленский лично одобрил операцию против 33 россиян, которых летом 2020 года планировалось заманить на территорию страны и обвинить в причастности к событиям в Донбассе. Для этого предусматривалось ложное предупреждение о взрыве на борту пассажирского самолета. Также издания отмечают, со ссылкой на «бывших оперативников», что, когда они в июле прошлого года прибыли в офис президента, чтобы представить финальный доклад о предстоящей спецоперации, Зеленский был занят, и прибывших перенаправили на встречу с руководителем его офиса Андреем Ермаком, который попросил отложить операцию.

«Серьезно, мы просто выглядим смешными, когда как страна, я как глава фракции, высокопоставленные чиновники, депутаты, журналисты, вы как политики, сидим в эфире и разговариваем о спецоперациях. Ну бред какой-то. Давайте представим, что есть операция ЦРУ и сидят сенаторы, конгрессмены и друг другу это рассказывают», — указал Арахамия.

По мнению депутата, украинской власти надо было воздержаться от каких-либо комментариев по данному вопросу, «независимо от того, была операция или не было».

«И закрыли бы на этом весь эфир. А дальше бы пошли, как положено, по закону», — пояснил глава пропрезидентской парламентской фракции.

Ранее, 3 октября, Зеленский высказал мнение, что по делу о задержании в июле 2020 года в Белоруссии 33 россиян необходимо допросить экс-президента страны Петра Порошенко, который, по его словам, принимал участие в этой операции. Кроме того, украинский лидер назвал эту ситуацию «российской операцией» и добавил, что сам он «в принципе в российских операциях участия не принимает».

В сентябре телекомпания CNN со ссылкой на свои источники утверждала, что США консультационно и финансово поддерживали прошлогоднюю операцию украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Комментируя публикацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие следы имеются. Позднее информацию американского телеканала подтвердила ФСБ России.

Власти Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян 29 июля 2020 года. В Следственном комитете страны отмечали, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным местных спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Президентские выборы прошли в стране 9 августа 2020 года.

Позднее Дмитрий Песков заявил, что с высокой долей уверенности можно утверждать, что задержанные в Белоруссии россияне — сотрудники ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Пресс-секретарь президента РФ подчеркивал, что задержанные не вмешивались и не вмешиваются во внутренние дела Белоруссии.

Украина требовала выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за преступления, которые, по мнению Киева, якобы были совершены ими в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, девять из которых имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных и направил запросы о выдаче 28 из них.

14 августа Генпрокуратура РФ сообщила о возвращении в Россию 32 из 33 задержанных ранее в Белоруссии российских граждан. Последний задержанный в Минске гражданин России, который также имеет белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.

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